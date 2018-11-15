غرفة صبراتة تؤكد إعتقال الغرابلي وإحالته لسجن الشرطة العسكرية

ليبيا – أكدت الغرفة الأمنية صبراتة ( غرفة مكافحة تنظيم داعش سابقاً ) في وقت متأخر من ليل الخميس القبض على رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل المقرب من الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة ” عميد ” الطاهر الغرابلي .

الغرفة الامنية صبراتة أكدت في بيان لها تلقته منها صحيفة المرصد على أن أفراد بوابة دحمان التابعة لها فى شرقي المدينة قد القت القبض على الغرابلي مبينةً وقد تمت إحالته على الفور لمقرها الرئيسي.

وأوضح البيان بأن الغرابلي متهم بعدة قضايا جنائية بموجب محاضر جمع إستدلالات رسمية منذ فترة من الزمن كاشفةً بأنها احالته الى السجن العسكري التابع الى الشرطة العسكرية في مدينة صرمان المجاورة باعتباره احد ضباط الجيش الليبي.

وأضاف البيان :” وتم في نفس الوقت ابلاغ مديرية أمن صبراتة (قسم البحث الجنائي) لمباشرة الاجراءات القانونية حيث تم عرض محضر جمع الاستدلالات على النيابة العامة والتي بدورها أذنت بتوقيف المعني بالسجن المذكور إلى حين استكمال كافة الاجراءات”.

وأفادت الغرفة في ختام بيانها بأن أفرادها عاملوا الغرابلي معاملة حسنة وفقاً للقانون دون تعريضه لأي إنتهاكات أو سوء معاملة مثلما تروج بعض صفحات والقنوات التي وصفتها بـ” المغرضة” فى إشارة لقناة النبأ التي وصفت عملية الإعتقال على أنها عملية خطف أثناء حضور المعني لمراسم عزاء والده المتوفى منذ أسبوع .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية