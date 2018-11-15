“انتهاك جديد” على الأطباء في بنغازي

وقالت منظمة الصحة العالمية في ليبيا إن هذا الحادث قد علّق كامل العمليات في المستشفى، بالرغم من كونه المستشفى المتخصص الوحيد في شرق وجنوب شرق ليبيا

وأضافت المنظمة في بيانها أن هناك تزايدا في الهجمات على المرافق الصحية والعاملين الطبيين في جميع أنحاء ليبيا، وأن العاملين في أوضاع صعبة ويواجهون الترهيب والمضايقة ومحاولات الاغتيال بينما ينقذون أرواح الآلاف الذين يكون وصولهم إلى خدمات الرعاية الصحية محدودا

وذكرت المنظمة جميع الأطراف بأن الاعتداءات على العاملين الصحيين والمرافق والمرضى هي انتهاك للقانون الإنساني الدولي وتدعو جميع الأطراف إلى احترام حرمة الرعاية الصحية

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