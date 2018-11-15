أبوعميد:الطريق من بليرمو إلى الحل مازال طويل

أنتقد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة، المبروك بوعميد، مؤتمر باليرمو معتبرا أنه جاء لتدوير الأزمة، وليس لحلها.

وقال بوعميد في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “بيان بليرمو والذي كان في الكثير من فقراته يشير إلى تدوير الأزمة وليس حلها ولم يكن واضحا في ملف المليشيات”.

وأضاف بوعميد، “الواضح فيه هو انتهاء مجلس النواب ومجلس الدولة وكبح جماح الجيش الليبي ومنعه من حسم الصراع، والذهاب إلى المؤتمر الجامع الذي لن يكون إلا مهرجان خطابي ولن يكون بديلا للواقع الحالي، والانتخابات مطلب الجميع وهم يعلمون أنها لن تحصل وأن حصلت ستكون غير نزيهة في واقع لا وجود فيه للأمن والاستقرار”.

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