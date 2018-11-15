قنصلية ليبيا فى إسطنبول توضح ملابسات منع دخول الفئات العمرية المعفية من تأشيرة تركيا

ليبيا – أكدت القنصلية الليبية فى إسطنبول عرقلة بعض العائلات الليببة عن الدخول إلى تركيا عبر مطار أتاتورك إثر قرار الحكومة التركية بشأن إلغاء التأشرة للأعمار اقل من 12 سنة وأكبر من 65 سنة .

وعبر صفحتها الرسمية على موقع موقع فيسبوك أكدت القنصلية منع دخول بعض العائلات الليبية القادمة من ليبيا صحبة أطفالهم حيث تم منعهم من الدخول عبر مطار كمال أتاتورك بإسطنبول .

وأضافت : ” تدخلت القنصلية العامة الليبية فى إسطنبول وقام القنصل بالاتصال بكل من وزارة الخارجية والداخلية التركية ، بناءً على ذلك قاموا بمخاطبة الادارة العام للهجرة بشأن تفعيل القرار ، وبالفعل تم تفعيله ودخلت اول طفلتين وهما رانسي وأختها رنيم زهير القماطي بدون تأشيرة دخول هذا المساء ” .

ومن جهته قال مطار معيتيقة فى بيان تلقته المرصد ” :تجدر الاشارة إلى أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة خلال الايام الماضية على إقتصار فرض التأشيرة التركية من 12 سنة لغاية 65 سنة لم يرد بخصوصه أي تعميم رسمي من وزارة الخارجية ولم يتم العمل به بعد عليه نامل من المسافرين أخذ العلم بذلك ” .لكن المطار لم يشر إلى أن هذا التعمم كان بموجب مرسوم مستندي رسمي موقع من الرئاسة التركية ونشرته وكالة أنبائها الرسمية ( الأناضول ) ! .

وفى وقت سابق من مساء الخميس أكدت القنصلية تواصلها منذ الصباح مع العائلات الليبية الموجودة فى مطار إسطنبول بعد تلقيها بلاغ من أحد أفراد أفراد الجالية .

وقالت : ” لدينا موظف متواجد في المطار وتواصلنا مع وزارة الخارجية والجهات الرسمية بشأن القرار وكانت الإجابة أن القرار عندما يُنشر في الجريدة الرسمية يكون ساري المفعول .

لكن الشرطة في مطار اسطنبول لم تتلقى تعليمات من الجهات الرسمية التركية بشأن وضع القرار موضع التنفيذ محملة مسؤولية الخطأ لشركة الخطوط الجوية في تنفيذ القرار بدون كتاب رسمي بالخصوص .

المرصد – متابعات

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