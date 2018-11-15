إعلان نتائج الدور الاستثنائي للشهادتين الإعدادية والثانوية

أعلن المركز الوطني للامتحانات بوزارة التعليم بحكومة الوفاق عن نتائج الدور الاستثنائي للشهادتين الإعدادية والثانوية.

ونشر الموقع الالكتروني لوزارة التعليم بحكومة الوفاق رابط يمكن من خلاله الطلاب معرفة نتائجهم.

وكان وزير التعليم عثمان عبد الجليل اعلن منح تلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي فرصة استثنائية للراسبين في الدور الثاني دون التقيد بعدد المواد على أن يلتحق التلميذ بعد اجتيازه مرحلة التعليم الأساسي بالمعاهد الفنية المتوسطة.

وأضاف عبد الجليل انه بالنسبة لطلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، فإنه تم منح “فرصة استثنائية لطلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي الراسبين في مادة واحدة فقط، واعتماد النظام التكميلي للطلبة”.

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