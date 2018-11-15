الأمين: لابد من سحب الأسلحة من أيدي العصابات

طالب السياسي الليبي، فضيل الأمين، جميع التشكيلات المسلحة إلى تسليم أسلحتها إلى الأجهزة الأمنية المختصة في البلاد.

وقال الأمين، في تدوينة نشرها بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “العصابات الإجرامية والمليشيات السارقة لأسلحة الدولة التي تُمارس عمليات الإغارة على العاصمة من حين لآخر لابد من وضع حد نهائي لها، استمرار عمليات الابتزاز والإغارة هي عمليات همجية مهما كانت ملابس من يقومون بها ونوع الكاكي الذي يلبسونه، العمل يجري من أجل تنظيف العاصمة من المليشيات التي تُمارس الابتزاز والأعمال الإجرامية، وهذا يعني رفض أي مجرمين آخرين يحاولون ممارسة نفس الأعمال يأتون من مدن وقرى أخرى، لابد من سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من أيدي العصابات لابد من استلام الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والبحث الجنائي لجميع مهام الأمن والحماية، أما الاختباء تحت أرقام ومسميات”لواء كذا” و”كتيبة رقم كذا” فهذه أمور انتهى أمرها ولم تعد تنطلي على أحد”.

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