في مثل هذا اليوم من العام 1996 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يكون 16 نوفمبر من كل عام هو تاريخ اليوم العالمي للتسامح

وفي مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 التزمت الدول الأعضاء والحكومات بالعمل على النهوض برفاه الإنسان وحريته وتقدمه في كل مكان، وتشجيع التسامح والاحترام والحوار والتعاون فيما بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب لكن العديد من الدول لا تلتزم بأي من هذه الإجراءات التي تحاول الأمم المتحدة بها الحد من العنف والحروب وإساءة استخدام السلطة، وربما تكمن المفارقة في أن العديد من الدول الناشطة وذات الأهمية في الجمعية العام للأمم المتحدة تشرف بنفسها على العديد من الحروب في مختلف أنحاء العالم

