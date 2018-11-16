"إسرائيل تغتال التهدئة"

في الصحف اليوم: المواجهات بين إسرائيل وحماس عقب عملية تسلل ليلة الأحد الماضي نفذها الجيش الإسرائيلي إلى القطاع ووُصفت بالفاشلة. الصحف تتساءل عن أسباب العملية الاستخبارية الإسرائيلية التي بقيت غامضة، وتهتم الصحف كذلك بالضغوط التي يمارسها الغرب على الرياض لوقف الحرب في اليمن وتطورات قضية مقتل الصحافي خاشقجي. في مدينة باليرمو الإيطالية ينعقد مؤتمر لإيجاد حل للأزمة الليبية وُصف بأنه فاشل حتى قبل بدايته، وفي المغرب احتجاجات التلاميذ وفئات شعبية أخرى ضد التوقيت الجديد الذي تبنته الحومة واعتبره غالبية المغاربة غير ملائم لهم.

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