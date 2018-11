ماذا تعرف عن منظمة “يونسكو”؟

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، هذا هو اختصار كلمة “يونسكو” التي تأسست في مثل هذا اليوم 16 نوفمبر في العام 1945 في باريس، وصارت المقر الرئيسي لها حتى اليوم.

تحاول المنظمة النهوض بحرية التعبير وحرية الإعلام باعتبار أنهما من مبادئ حقوق الإنسان الأساسية عن طريق اليوم العالمي لحرية الإعلام في الثالث من مايو من كل سنة، حيث يقام هذا الحدث للاحتفال والتركيز على أهمية حرية الإعلام كمبدأ أساسي لأي مجتمع سليم حر ديمقراطي

برامج المنظمة الأساسية هي التربية والتعليم، والعلوم الطبيعية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والثقافة، والاتصالات والإعلام، كما تدعم العديد من المشاريع الثقافية والتاريخية، واتفاقيات التعاون العالمي للحفاظ على الحضارة العالمية والتراث الطبيعي وحماية حقوق الإنسان، كما تتبع المنظمة لـ195 بلدا حول العالم.

دائما ما كانت هذه المؤسسة مثارا للجدل، ففي السبعينيات والستينيات اعتقد الغرب وأمريكا أنها مؤسسة تتبع للشيوعيين وانسحبوا منها، ثم عادوا في بداية القرن الحالي، إلا أن أمريكا انسحبت في عام 2017 مجددا بسبب ما تزعمه “بالعداوة والتحيز ضد إسرائيل”.

وفروع المنظمة تنشط بشكل كبير في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، خصوصا مع تصعيد العنف والحروب والمعارك وانتهاكات حقوق الإنسان.

