نتائج الدور الاستثنائي لطلبة “الإعدادية والثانوية”

أعلن المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، الجمعة، صدور نتائج الدور الاستثنائي لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وطلبت الوزارة من الطلبة الدخول إلى الرابط التالي https://bit.ly/2qQHgXM للاطلاع على نتائج امتحانات الدور الاستثنائي بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة.

وأصدرت الوزارة قراراً يقضي بمنح طلبة الشهادتين الذي تعذّر عليهم التقدّم للامتحانات نتيجة الظروف الأمنية والصحية فرصة استثنائية لإجرائها.

ويذكرأن نسبة نجاح امتحانات الدور الثاني من الشهادة الثانوية العامة قد بلغت 43.36%، بينما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية 66.54%..66.54%..

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