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نتائج الدور الاستثنائي لطلبة “الإعدادية والثانوية”

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، الجمعة، صدور نتائج الدور الاستثنائي لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وطلبت الوزارة من الطلبة الدخول إلى الرابط التالي https://bit.ly/2qQHgXM  للاطلاع على نتائج امتحانات الدور الاستثنائي بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة.

وأصدرت الوزارة قراراً يقضي بمنح طلبة الشهادتين الذي تعذّر عليهم التقدّم للامتحانات نتيجة الظروف الأمنية والصحية فرصة استثنائية لإجرائها.

ويذكرأن نسبة نجاح امتحانات الدور الثاني من الشهادة الثانوية العامة قد بلغت 43.36%، بينما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية 66.54%..66.54%..

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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