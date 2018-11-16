ليبيا بخارطة تفاعلية لأخطر بلدان العالم على المسافرين

وتكشف “خارطة مخاطر السفر” التفاعلية لعام 2019، عن البلدان التي يرجح أن يواجه المسافرون فيها مشكلات عندما يتعلق الأمر بسلامة الطرق والأمن والمسائل الطبية.

وأنتج الخارطة التفاعلية متخصصون طبيون وأمنيون دوليون ضمن مؤسسة “International SOS and Control Risks”.

وصنفت بلدان الشمال الأوروبي وفنلندا والنرويج وسويسرا وسلوفينيا وآيسلندا على أنها أكثر الأماكن أمانا على الخارطة، مع وجود “خطر غير محدق”.

فيما اعتبرت بقية دول أوروبا الغربية بما في ذلك المملكة المتحدة بالإضافة إلى دول أخرى مثل الصين وكندا والولايات المتحدة وأستراليا ذات خطر “منخفض”.

وعندما يتعلق الأمر بالصحة، فإن البلدان التي لديها مخاطر عالية من المشاكل الطبية أو الأمراض، تشمل الدول الأفريقية مثل جنوب السودان والنيجر وساحل العاج وسيراليون, كما وضع الخبراء ليبيا ضمن هذه الدول التي لا تحوز على مؤشر جيد للسلامة الصحية و خاصة للمسافرين .

وصنفت ليبيا بالإضافة إلى العراق ولبنان وفنزويلا وكوريا الشمالية من بين البلدان عالية المخاطر على سلامة المسافرين و السواح .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24