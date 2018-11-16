دعوة لحل أزمة مهاجرين عالقين بميناء مصراتة

دعت المنظمة الدولية للهجرة لإيجاد حل لأزمة الـ81 مهاجراً، عالقين على متن سفينة شحن بميناء مصراتة منذ 6 أيام، بعد أن رفضوا النزول عنها والتوجه إلى مراكز الإيواء في ليبيا.

وأنقذت سفينة الشحن المهاجرين، وعددهم 95، في الـ9 من نوفمبر الجاري بعد أن كانوا على متن قارب مُهترئ أوشك على الغرق بالقرب من سواحل مدينة مصراتة.

ورفض أغلب المهاجرين مُغادرة السفينة على الرغم من كافة محاولات خفر السواحل في مصراتة لإنزالهم.

وقامت المنظمة الدولية للهجرة بتزويد المهاجرين العالقين بالمساعدات الضرورية من طعام وشراب وأغطية شتوية.

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