المتوسط:

قال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، إنَّ ليبيا تأمل بالحصول على الإعفاء من خفض إنتاج النفط، في حال توصلت دول «أوبك+» إلى قرارٍ بهذا الخصوص.

وأضاف «صنع الله»، خلال تصريحاتٍ لصحيفة إماراتية، أنَّ ليبيا لا تزال بعيدة عن حصصها للإنتاج بسبب عدم الاستقرار في البلاد والمخاطر الأمنية والنقص في الاستثمارات.

وأوضح «صنع الله»، أنَّ منظمة أوبك من “أعضاء وغير أعضاء خلال السنتين الأخيرتين كانت تتفهم وضع ليبيا جدا وقدمت لنا الدعم الكامل للحفاظ على إنتاجنا”.

The post «الوطنية للنفط الليبية» تأمل إعفاءها من خفض إنتاج النفط appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية