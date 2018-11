المتوسط:

رحب وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، بعودة إنتاج ليبيا من النفط إلى مستويات جيدة مؤخرًا.

وجاء ذلك، خلال عقد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اجتماعًا مع رئيس وفد ليبيا في منظمة أوبك، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وخلال اللقاء، تمَّ بحث أهمية التعاون بين المنظمة والمنتجين غير الأعضاء من أجل المحافظة على استقرار السوق.

