الجهيناوي: اتفقنا مع ليبيا على استيراد البترول مقابل السلع

قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، إنه “تم الاتفاق مع ليبيا للعودة إلى ما يسمى بـ”آلية المقاصة” بغرض استيراد البترول الليبي مقابل تمكينها من مختلف السلع التونسية.

وجاء حديث الوزير التونسي في إطار مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، حيث أكد أن بلاده قامت بكل المساعي في الملف الليبي من أجل الوصول إلى استقرار ليبيا.

وبالإشارة إلى ما يخص ميزانية وزارة الخارجية، قال الوزير إن الاعتمادات المرصودة لميزانية الوزارة لسنة 2019 بلغت 252 مليون دينار بزيادة 19% عن ميزانية سنة 2018.

وأوضح “الجهيناوي” أن زيادة الاعتمادات المرصودة تهم أساساً ميزانية التصرف ومساهمة تونس في المنظمات الدولية.

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