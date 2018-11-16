الولايات المتحدة تجدد دعمها لتعزيز الإصلاحات بمجال التعليم في ليبيا

بحثت القائم بالأعمال المؤقتة للسفارة الأمريكية في ليبيا ناتالي بيكر، مع وزير التربية والتعليم المفوض بحكومة الوفاق الدكتور عثمان عبد الجليل، آلية دعم الولايات المتحدة لتعزيز الإصلاحات في مجال التعليم في ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي للسفارة الأمريكية على فيسبوك، أن اللقاء الذي عقد يومي الـ13 والـ14 من نوفمبر الجاري، ركز على مناقشة تدريب وتطوير المعلمين، إلى جانب تعليم اللغة الإنجليزية، وتحسين الموارد المدرسية، وتمكين المرأة، وكذلك تقديم المشورة للطلاب المهتمين بالفرص التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية.

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