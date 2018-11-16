حملة تفتيشية على جميع الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بجنزور

تستعد بلدية جنزور لإطلاق حملة تفتيشية على جميع الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بالبلدية.

وبين المكتب الإعلامي للبلدية، أن هذه الحملة،جاءت لحماية للمستهلك والمواطن، إلى جانب تقديم أفضل الخدمات لهم على كافة الأصعدة.

الجدير بالذكر، أن إطلاق الحملة جاء خلال اجتماع عقده عميد بلدية جنزور فرج أعبان أمس الخميس، مع كل من مكتب متابعة الأنشطة الاقتصادية بالبلدية، ومراقب اقتصاد جنزور، إلى جانب رئيس مكتب الحرس البلدي جنزور، ورئيس مكتب الاصحاح البيئي، ومكتب التفتيش ورئيس لجنة التفتيش على المصحات والعيادات والصيدليات الخاصة التابع لإدارة الخدمات الصحية جنزور.

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