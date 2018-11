الوضع السياسي في ليبيا على أجندة نائب رئيس البرلمان الألماني و«نصية»

المتوسط:

ناقش نائب رئيس البرلمان الألماني، روت كلاوديا، مع عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، الوضع الراهن في ليبيا، بالإضافة إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، فضلاً عن جانب من الملتقى الوطني.

وجدد نائب رئيس البرلمان الألماني، موقف بلادها الداعم لخيارات الشعب الليبي، ومساندة بعثة الأمم المتحدة.

وجاء ذلك خلال لقائها صباح اليوم الجمعة، بعضو مجلس النواب عبد السلام نصية، وبحضور السفير أوليفير اوفتشا.

