اخبار ليبيا الان

الوضع السياسي في ليبيا على أجندة نائب رئيس البرلمان الألماني و«نصية»

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

ناقش نائب رئيس البرلمان الألماني، روت كلاوديا، مع عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، الوضع الراهن في ليبيا، بالإضافة إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، فضلاً عن جانب من الملتقى الوطني.

وجدد نائب رئيس البرلمان الألماني، موقف بلادها الداعم لخيارات الشعب الليبي، ومساندة بعثة الأمم المتحدة.

وجاء ذلك خلال لقائها صباح اليوم الجمعة، بعضو مجلس النواب عبد السلام نصية، وبحضور السفير أوليفير اوفتشا.

The post الوضع السياسي في ليبيا على أجندة نائب رئيس البرلمان الألماني و«نصية» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك