إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية في وادي البوانيس

باشر جهاز الحرس البلدي البوانيس، بإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية منتهية الصلاحية أمس الخميس.

وبحسب المكتب الإعلامي للبلدية، تم ضبط هذه الكمية ومصادرتها خلال الحملة التي قام بها أفراد الحرس البلدي على المحلات التجارية والصيدليات خلال الأيام الماضية بمناطق بلدية وادي البوانيس، حيث تمت عملية التخلص من هذة المواد بالتعاون مع مكتب شركة النظافة العامة البوانيس.

كما تم خلال الحملة التفتيشية أيضاً، ضبط العديد من المخلفات في بعض من المخابز والقصابين ، إلى جانب ضبط أشخاص من العمالة الأجنبية المخالفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا