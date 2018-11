«المسماري»: التحية العسكرية تؤدى للرئيس المنتخب من الشعب

المتوسط:

قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية العميد، أحمد المسماري، إنَّ ‏الشرعية الوحيدة هيَّ شرعية الشعب، وإنَّ الرئيس المنتخب من الشعب سيحمل صفة القائد الأعلى، حيث سنؤدي له التحية العسكرية.

وكان الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، قد قال، إنَّ الجيش الليبي لن يقبل إلا برئيسٍ مُنتخب من الشعب، وإنَّ الجيش الليبي أول من يَسعى إلى تطبيق الدستور، وإقامة دولة مدنية ديمقراطية.

