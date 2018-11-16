مقتل مواطن في أجدابيا برصاص مجهول

توفي الشاب مراد النعاس الفايدي مساء الخميس، بعد تلقيه رصاصة وجهها إليه شخص مجهول كان يستقل سيارة، إثر مشاجرة حدثت بينهما بالقرب من مسجد باب السلام في حي شعبية أطلس بمدينة أجدابيا.

وقال مصدر أمني في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، إن فرق البحث والتحري الجنائي بمديرية أمن أجدابيا باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة، والتعرف على الجاني، مرجحًا أن يتم الاستعانة بكاميرات المراقبة في المدينة حول الحادث لتحديد نوع السيارة وأي تفاصيل بشأنها.

وقال مصدر محلي إن الشاب القتيل كان يتجول بسيارته في حي شعبية أطلس عند الواحدة ليلاً، ودارت بينه وبين شخص آخر مشاجرة تلقى على إثرها رصاص بواسطة سلاح نوع كلاشنيكوف قبل نزوله من السيارة أثناء محاولته إطلاق النار بواسطة مسدسه على الطرف الآخر، مشيرًا إلى أنه جرى نقل الشاب للمستشفى لإسعافه، غير أنه توفي متأثرًا بإصابته.

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