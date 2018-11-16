الصحة العالمية تدين الهجوم المسلح على مركز الجراحات التخصصية ببنغازي

عبرت منظمة الصحة العالمية، عن إدانتها واستنكارها للهجوم المسلح على مركز الجراحات التخصصية في مدينة بنغازي (مستشفى المسالك والأنف والأذن والحنجرة سابقا) من قبل مجموعة مسلحة الأربعاء الماضي.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أمس الخميس، أن مجموعة مسلحة قامت بمهاجمة مستشفى متخصص في أمراض المسالك البولية في بنغازي، وقامت بضرب ثلاث ممرضات واثنين من حراس الأمن وسرقت معدات قيمة من المستشفى.

وأكدت المنظمة، أن هذا الحادث أدى إلى تعليق كامل للعمليات بالمستشفى، وأن إغلاقه يؤدي إلى تعريض حياة عدد كبير من السكان للخطر، مشيرة إلى أن مستشفى المسالك البولية الوحيد المتخصص في شرق وجنوب الشرقي لليبيا.

وقالت المنظمة: إن “العاملين الصحيين يعملون في أوضاع صعبة ويواجهون الترهيب والمضايقة ومحاولات الاغتيال بينما ينقذون أرواح الآلاف الذين يكون وصولهم إلى خدمات الرعاية الصحية محدودًا”، منوهةً إلى تزايد الهجمات على المرافق الصحية والعاملين الطبيين في جميع أنحاء ليبيا.

ودعت منظمة الصحة العالمية، جميع الأطراف إلى احترام حرمة الرعاية الصحية، منبهةً جميع الأطراف أن الاعتداءات على العاملين الصحيين والمرافق والمرضى هي انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وتشهد بنغازي توتر وانفلات أمني حاد كغيرها من باقي المدن الليبية نتيجة غياب الأجهزة الأمنية، حيث أطلقت إدارة مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي في السابق العديد من نداءات الاستغاثة لتأمين المُستشفى بسبب تكرر الاعتداءات.

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