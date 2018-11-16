السراج: قمة باليرمو جرت بشكل جيد للغاية وأفضل مما كنت أتوقع

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السّراج، أن “قمة باليرمو حول ليبيا جرت بشكل جيد للغاية، وأفضل مما كان يتوقع”، على حد قوله.

وقال السراج في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية أمس الخميس، “الآن أصبح علينا نحن الليبيين أن نتفق، فبدون عملنا معًا واحترام التزاماتنا، ستكون اجتماعات باليرمو عديمة الفائدة”، وفق ما نشرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

وأشار السراج، إلى أن “البلاد تحتاج إلى دستور أولاً يتضمن القانون الانتخابي، الذي يستحيل بدونه إجراء انتخابات وطنية”، منوها إلى أن اللجنة تعمل منذ عامين وثيقة الدستور جاهزة، والتي تتطلب مصادقة مجلس النواب واستفتاءً وطنياً، حسب قوله.

وعن المنافسة بين مؤتمري روما وباريس حول ليبيا، أوضح السراج قائلا: “أنا لا أراهما في المنافسة بل على العكس، فإن باريس وباليرمو تمثلان جزء من عملية التفاوض نفسها بمساعدة المجتمع الدولي، وأن الأول أعدّ للثاني”.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي، أن المحطة التالية ستكون المؤتمر الوطني في ليبيا الذي ينظمه المبعوث الأممي غسان سلامة، معربا عن أمله في أن يلتئم في يناير المقبل، للذهاب بعده إلى الانتخابات بحلول يونيو 2019.

وفيما يتعلق بتدفقات الهجرة، استخدم فائز السّراج نبرة نقدية شديدة ضد أوروبا، قائلا: “أرى كثيراً من النفاق في الطلبات الأوروبية المقدَمة لبلادنا، فهم يطلبون منا إبقاء أكثر من 600 ألف مهاجر داخل حدودنا، 30 ألفاً منهم فقط في المخيمات الرسمية التي أعدتها حكومتنا، لكن أنتم الأغنى منّا بكثير، ترفضون قبول مهاجر واحد فقط وتطردون القلة الذين يصلون إليكم”.

واختتم السراج حديثه للصحيفة الإيطالية، مؤكدا أنه يرغب بمزيد من التعاون في هذا المجال، على حد قوله.

وشارك السراج إلى جانب عدة أطراف ليبية فعالة في مؤتمر باليرمو حول الأزمة في ليبيا الذي نظمته الحكومة الإيطالية خلال يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، بمشاركة دولة واسعة.

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