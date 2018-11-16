تونس تحتضن المؤتمر الرابع للمصارف المركزية لدول المتوسط بمشاركة المركزي الليبي

العنوان-تونس

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الجمعة، في المؤتمر الرابع للبنوك المركزية لدول حوض البحر المتوسط بتونس تحت عنوان “السياسات الاقتصادية، التكامل التجاري واستدامة خلق فرص العمل” والذي يُنظمه بنك إسبانيا والبنك المركزي التونسي.

وحضر المؤتمر محافظي البنوك المركزية لإسبانيا وتونس والمغرب والجزائر وممثلي البنوك المركزية في مالطا وفرنسا وإيطاليا وممثل البنك المركزي الأوروبي، وسُفراء الدول المشاركة، إضافةً إلى العديد من المنظمات الدولية والأكاديمية.

وتناول المؤتمر دور البنوك المركزية في تعزيز النمو الإقتصادي والاستقرار المالي في منطقة حوض البحر المتوسط.

كما تطرق المؤتمر إلى خلق تنمية إقتصادية مستدامة من خلال الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم بالمنطقة.

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