مجلس النواب والحكومة المؤقتة يناقشان قانونا ملغيا

أخبار ليبيا24- خاص

أصدرت الحكومة المؤقتة قرارا يقضي بتشكيل لجنة وزارية لإعادة النظر في القانون رقم (15) لسنة 1981 ميلادي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بما يضمن زيادتها لجميع الشرائح العاملة في الدولة و ذلك بناءا على ما عرضه وزير التعليم بشأن تعديل اللائحة المالية لمرتبات موظفي الجامعات.

كما قامت لجنة المالية بمجلس النواب بمناقشة الملفات الهامة من بينها مشروع الميزانية ورواتب العاملين بالدولة ومراجعة تعديل مشروع قانون رقم 15 لسنة 1981 بشأن رواتب العاملين بالدولة.

المستشار جمعة بوزيد على صفحته عبر “فيسبوك” قال:”لقد لاحظت أن بعض النواب يتحدثون عن القانون رقم 15 لسنة 1981 بشأن المرتبات وهو القانون الذي وضع ضوابط توحيد المرتبات وكان محل نقد كبير في وقته، البعض يطالب بإلغائه والبعض الآخر يطالب بتعديله وآخر يقول إنه ربما ملغى ويرد الآخر فيقول إنه مازال ساري المفعول، أتمنى من أعضاء المجلس وهم سلطة تشريعية أن يتأكدوا من القوانين التي يتحدثون عنها”.

وأضاف بوزيد “أن القانون رقم 15 لسنة 1981 بشأن نظام مرتبات العاملين الوطنين في ليبيا قد ألغي بموجب قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/5/2010 حيث نصت المادة (4) من مواد الإصدار على أن (( يلغى القانون رقم (58) لسنة 1970 مسيحي والقانون رقم (55) لسنة 1976 مسيحي, والقانون رقم (15) لسنة 1981 مسيحي, المشار إليها, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون”.

وأفاد المستشار أن إلغاء القانون كان خطأ وكان من المفترض تعديله برفع أسقف المرتبات والمهايا والأجور بدلا من أن تظل على ماهي عليه 29 عاما وكأن الظروف الاقتصادية ثابتة لا تتغير.

وأشار إلى أن ثبات المرتبات مدة طويلة رتب ضعف دخول الوظائف الهامة والحساسة فاضطر رؤساء هذه الجهات إلى ابتداع الحيل لزيادة دخولهم وقد يضطر البعض لقبول الهبات والعطايا إلا أن الإلغاء دون وضع ضوابط شجع المجلس الانتقالي والمؤتمر الوطني على تقرير مرتبات عالية لوكلاء الوزارات والوزراء ثم أعضاء المؤتمر الوطني ثم مجلس النواب.

وتابع بوزيد أن هذا الأمر شجع جميع الجهات أن تطالب بزيادة المرتبات فاستمرت الزيادات دون ضوابط قانونية ترتب عليه ارتفاع الأسعار والفوارق الكبيرة في الدخول حتى أصبحت ميزانية المرتبات في ليبيا اكثر من ميزانية دولة تونس التي يزيد عدد سكانها على عشرة ملايين نسمة.

ومن جهته، عقب مدير هيئة الرقابة الإدارية فرع المرج صلاح العوامي على هذا الإجراء :”تنص المادة 4 من القانون رقم 12 لسنة 2010 بشان علاقات العمل على ( يلغى القانون (58) لسنة 1970 مسيحي والقانون (55) لسنة 1976 مسيحي , والقانون (15) لسنة 1981 مسيحي , المشار إليها , كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون) ليست هذه هي المصيبة بل المصيبة أن تجتمع اللجنة المالية في مجلس النواب ( وهى أعلى جهة مالية في الدولة ) لمناقشة الملفات الهامة من بينها مشروع الميزانية ورواتب العاملين بالدولة ومراجعة تعديل مشروع قانون رقم 15 لسنة 1981 بشأن رواتب العاملين بالدولة ( الملغى بالقانون المشار إليه ) يعنى أن لجنة المالية اجتمعت على تعديل قانون ملغى أليست هذه مصيبة”.

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