المتوسط:

أكد محافظ البنك المركزي الصديق الكبير، ” إن الأزمة الاقتصادية في ليبيا متشعبة وناتجة عن تدخلات وغياب مؤسسات الدولة.

وأضاف الكبير ، خلال تصريحات صحفية له، ” أن الوضع الاقتصادي في البلاد سيشهد تحسنا واضحا آخر العام الجاري”.

يذكر أن الرئيس التونسي الباجي السبسي قد التقى محافظ البنك المركزي الصديق الكبير في تونس.

The post بالرغم من الدينار الليبي أمام الدولار…” الكبير”: الاقتصاد سيتحسن أخر العام الجاري appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية