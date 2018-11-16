شكشك يصدر قراراً لإدارات ديوان المحاسبة بطرابلس بالتعامل التام مع إدارات وفروع البيضاء

العنوان-طرابلس

أكد رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس ” خالد شكشك ” خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثاني للجنة المشتركة لتوحيد جهود الديوان بين طرابلس والبيضاء عل أن اجتماعات اللجنة أتت تتويجاً للجهود التي بُذلت من قبل رئاستي الديوان لتجاوز الانقسام المؤسسي في البلاد والعودة إلى الوضع الطبيعي.

وأكد “شكشك” خلال كلمته على توافقه التام مع “عمر عبدربه صالح” رئيس ديوان المحاسبة البيضاء على ضرورة تماسك الديوان وإداراته المختلفة في هذه المرحلة خاصة أنه لا يوجد أي خلاف أو صراع ولم تحدث أي مشادات أو تصريحات إعلامية مضيفاً أننا لا زلنا وسنبقى أخوة وزملاء ويجمعنا الوطن والهدف الواحد ” تحقيق رقابة مالية فاعلة ” بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة بطرابلس، ضرورة توحيد الإجراءات الرقابية بين المؤسستين بما يكفل مكافحة الفساد والحد منه.

وأصدر “شكشك” تعليماته إلى كافة إدارات ومكاتب الديوان للتعاون التام مع إدارات وفروع ديوان المحاسبة البيضاء وفقاً للمعايير والضوابط المعمول بها في العمل الرقابي بشفافية وانسيابية تامة بغض النظر على الجهة التي ستكتب أو سيصدر التقرير منها فكلنا نعمل من أجل ليبيا والحفاظ على اموالها في الداخل والخارج .

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