المريمي : رئيس البرلمان طالب بإجراء الانتخابات في مؤتمر باليرمو

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، ” أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أكد في مؤتمر باليرمو على عدم التدخل في الشأن الليبي الداخلي رغم أننا نقبل الإعانة والاستعانة التي تؤدي إلى استقرار البلاد “.

وأضاف المريمي ، ” أن عقيلة صالح أكد على الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وحث مجلس النواب لاتخاذ القواعد الدستورية والقانونية لإجراء العملية الانتخابية في أسرع وقت وهي مطلب شعبي ومن كل الأطراف الليبية”.

وأكمل المريمي ،” أن عقيلة صالح أكد في المؤتمر على التوزيع العادل لعائدات الثروة على كل الليبيين”.

وأوضح المريمي ،” أن رئيس وزراء ايطاليا خلال اجتماعه بالوفود الليبية طلب من وفد القيادة العامة للجيش الليبي أن يخرج من الاجتماع وعندها اعترض المستشار عقيلة صالح على ذلك وهدد بالانسحاب من الاجتماع وعندها وافق رئيس مجلس الوزراء الإيطالي على بقاء وفد القيادة العامة الذي عندما ألقى كلمته انسحب السراج والمشري من الاجتماع”.

