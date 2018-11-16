توقعات الطقس والحالة الجوية ليوم غدا السبت 17 نوفمبر 2018 في مختلف انحاء ليبيا

توقع خبراء الطقس والارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ليوم غدا السبت 17 نوفمبر أن تشهد الاجواء تقلبات جوية نتيجة عبور أخدود بارد على مناطق غرب البلاد مع تشكل منخفض جوي سريع الحركة.

ووفقاً للتقرير فإن حالة من عدم الاستقرار خفيفة وسرعة متوقع ان تشهدها بعض مناطق الشمال الغربي وغدامس وشمال الحمادة تدريجيا من بعد ظهر يوم غدا السبت, ومن المتوقع سقوط امطار خفيفة ومتفرقة قد ترافقها سحب رعدية أحيانا الامطار نتوقع ان تكون جيدة الي غزيرة حيانا على غدامس وشمال الحمادة وتمتد الي غاية الشويرف ثم تتحرك تدريجيا السحب الممطرة نحو مناطق الخليج خاصة المناطق الواقعة من راس لانوف إلى سرت ثم تتحرك نحو مناطق الشمال الشرقي.

وتوقع التقرير أن تنخفض درجات بشكل واضح يومي السبت والاحد على مناطق الشمال الغربي وغدامس مقارنة بيوم الجمعة وترتفع درجات الحرارة قليلا مقارنة بالايام الماضية على مناطق الخليج والشمال الشرقي مع احتمال نشاط سرعة الرياح الجنوبية الغربية على اغلب هذه المناطق.

ووفقاً للتقرير فستكون حركة الامطار خلال 48 ساعة القادمة تدريجيا من يوم غدا السبت حيث تشمل بعض مناطق الشمال الغربي وغدامس والحمادة ثم تتحرك الامطار في اتجاه الشمال الشرقي نحو الشويرف والجفرة ومناطق الخليج والشمال الشرقي.

وينوه التقرير إلى احتمال نشاط ملحوظ في سرعة الرياح علي المناطق الحدودية مع تونس عند بداية سقوط الامطار.

تقرير تفصيلي للأمطار ليوم غدا السبت:

– مناطق الشمال الغربي: تتكاثر السحب يوم السبت على كافة المناطق، مع فرصة سقوط الغيث ( خفيف – متوسط )، بينما يكون ( جيد ) على أقصى الغرب للجبل الغربي وجنوبه، تصحبه خلايا رعدية على بعض المناطق، وإحتمال سقوط حبات البرد.

– مناطق الشمال الشرقي: تتكاثر السحب يوم الأحد على الخليج وجنوب الخليج وسهل بنغازي والجبل الأخضر وطبرق وأقصى الساحل الشرقي، مع فرصة سقوط الغيث ( خفيف – متوسط )، تصحبه خلايا رعدية على بعض المناطق.

– مناطق الجنوب الغربي: تتكاثر السحب يوم السبت على ( القريات – الشويرف – الجفرة – الحساونة – وادي الشاطئ ) ، مع فرصة سقوط الغيث ( خفيف – متوسط )، بينما يكون ( جيد – غزير ) على ( غدامس – درج – سيناون – الحمادة )، تصحبه خلايا رعدية على بعض المناطق ، وإحتمال سقوط حبات البرد.

والله أعلم