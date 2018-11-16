مجلس النواب يدعو إلى وقف الاقتتال بين المقارحة والمشاشية

دعا مجلس النواب كافة الأطراف المتقاتلة من قبيلتي المقارحة والمشاشية إلى ضبط النفس ووقف القتال.

وطالب مجلس النواب في بيان له نشر على موقعه الرسمي الجمعة المشايخ والحكماء والأعيان بالتدخل وحقن الدماء والعمل على إنهاء أي نزاع وتحقيق الصلح لإعادة الأمن للمنطقة.

وكان رئيس مجلس حكماء المشاشية الطاهر ضو الرفاعي قد اكد لقناة ليبيا الأحرار أمس سقوط قتلى وجرحى جراء قصف بالأسلحة الثقيلة على منطقة أبوقيلة التي تقطنها قبيلة المشاشية والواقعة بالقرب من بلدية القريات الواقعة على بعد نحو 350 كيلو متر جنوب طرابلس من قبل ما يعرف بقوات بن نايل التابعة لعملية الكرامة .. حسب قوله.

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