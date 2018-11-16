بوليتيكو: 5 دول أوروبية أفرجت عن فوائد أموال ليبية مجمدة

قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية نقلا عن المؤسسة الليبية للاستثمار إن المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ولكسمبورغ وبلجيكا أفرجت عن فوائد لأموال ليبية مجمدة لديها.

وأوضحت المؤسسة في بيان أرسل عبر البريد الالكتروني إلى الصحيفة الأمريكية، أن هذه الدول نفذت بطريقة خاطئة نظام العقوبات الأممية المفروضة على ليبيا، واستغلت الثغرات للإفراج عن فوائد هذه الأموال.

وأشارت بوليتيكو إلى أن فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا نفى علمه بالإجراءات التي اتخذتها هذه الدول بخصوص الأموال الليبية، مضيفة أن المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ولكسمبورغ لم تعلق على الموضوع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار