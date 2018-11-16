السراج لصحيفة كوريري: يمكن التوصل لحل وسط مع حفتر بشأن قيادة الجيش

صرح رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أن الخلاف الأكبر مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر يتعلق بقيادة الجيش الليبي الموحد، ملمحا إلى إمكانية التوصل إلى “حل وسط” بشأن ذلك.

وقال السراج في مقابلة مع صحيفة “كوريري ديلا سيرا” أمس الخميس، إن حفتر يريد قيادة الجيش الليبي الموحد، ولكن وفقا لاتفاقات الصخيرات لعام 2015، عندما بدأت عملية المصالحة الوطنية رئيس الوزراء السياسي في طرابلس هو القائد الأعلى للقوات العسكرية.

وأشار السراج، إلى أنه بوسعهم إيجاد حل وسط حتى حول هذه النقطة، بحسب ما نشرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أمس.

وكان اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قد قال في اجتماع عقد على هامش مؤتمر باليرمو الثلاثاء الماضي، إن صفة القائد الأعلى للجيش الليبي شيء حصري وثابت لا يعطى إلا لرئيس الدولة المنتخب فقط.

من جانبه، أكد الناطق باسم القيادة العامة لعملية الكرامة أحمد المسماري، أن “خليفة حفتر سيستمر في منصبه قائدا عاما للجيش حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة”، حسب قوله.

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