“سلامة” يعلن لـ” عقيلة صالح” عدم رفضه لإعادة تشكيل “الرئاسي”

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، ” أن رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح استنكر خلال لقائه مع المبعوث الأممي غسان سلامة استنكاره للهجوم الذي تضمنه طلب إحاطته في مجلس الأمن”.

وأضاف المريمي، ” أن غسان سلامة أخبر عدم رفضه لما قرره مجلس النواب والمجلس الاستشاري للدولة من اتفاقات وإجراءات حول إعادة تشكيل المجلس الرئاسي”.

وأوضح المريمي ،” أن اللقاء بين غسان سلامة وعقيلة صالح تطرق إلى مؤتمر الوطني الجامع والمصالحة الوطنية”.

