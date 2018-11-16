بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تؤكد إدراج بادي فى قائمة عقوبات مجلس الأمن

ليبيا – أكدت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا موافقة مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات ضد صلاح بادي بموجب بنود قرار مجلس الأمن رقم 2213 (2015).

وفى بيان إطلعت عليه المرصد عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية ، قالت لندن : ” إننا لن نتوانى عن محاسبة الساعين إلى تقويض استقرار وأمن ليبيا ” .

وأضافت بأن صلاح بادي هو كبير قادة لواء الصمود، وهي ميليشيا تعارض حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدةوقد عمل باستمرار على تقويض الحل السياسي في ليبيا.

وتابع البيان : ” وكان لصلاح بادي دور قيادي في الاشتباكات الكبيرة التي وقعت في طرابلس في شهريّ أغسطس وسبتمبر 2018، والتي تسببت في مقتل 120 شخصا على الأقل، أغلبهم من المدنيين ” .

وتقضي هذه العقوبات على صلاح بادي بمنعه من السفر وتجميد أرصدته، وبالتالي فهي تحمل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع أعمال العنف ضد الشعب الليبي. والمملكة المتحدة لن تسمح للساعين إلى عرقلة السلام والاستقرار في ليبيا بالإفلات من العقاب عن أفعالهم ، وفقاً لنص البيان .

المرصد – متابعات

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