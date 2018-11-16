مجلس الأمن يفرض عقوبات دولية على صلاح بادي

أعلنت الخارجية البريطانية في بيان لها، أن مجلس الأمن الدولي، وافق على فرض عقوبات على صلاح بادي عضو المؤتمر الوطني السابق ،وقائد لواء الصمود عملية فجر ليبيا 2014 .

ونقلت وزارة الخارجية البريطانية عبر حسابها الرسمي على تويتر أن تصريحاً لوزير شؤون الشرق الأوسط “أليستر بيرت “، أعلن خلاله، بأن بريطانيا نجحت في مساعيها مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، في تأمين موافقة مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على صلاح بادي قائد إحدى المجموعات المسلحة في ليبيا .

وأكد أليستر على المضي قدماً في محاسبة الساعين إلى تقويض استقرار وأمن ليبيا .

وتتضمن العقوبات منع صلاح بادي من السفر وتجميد أرصدته المالية، كما أنها فرضت عليه كونه معرقلا دائم للحلول السياسية في ليبيا، ومعارضاً لحكومة الوفاق الوطني المترف بها من قبل الأمم المتحدة “بحسب البيان” ، إلى جانب دوره القيادي ف يالإشتباكات التي دارت في طرابلس أغسطس الماضي، والتي تسببت في مقتل 120 أغلبهم من المدنيين .

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