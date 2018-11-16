اليوم العالمي للسكري في “أبوسليم”

وجهت بلدية أبوسليم دعوة عامة للحضور والمشاركة في إحياء اليوم العالمي لمرض السكري يوم السبت الموافق 17 نوفمبر، بحسب صفحة البلدية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي

وسيكون هذا اليوم بمشاركة “المركز الوطني لأمراض السكري والغدد الصماء” وبإشراف إدارة الخدمات الصحية بالبلدية في مقرها الكائن بمنطقة “غرغور” علي تمام الساعة 9:00 صباحا

اليوم العالمي للسكري الغرض منه التوعية من مخاطر داء السكري ويتم الاحتفال به في 14 نوفمبر من كل عام، وقد أقرّه الاتحاد الدولي للسكري بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية إحياءً لذكرى يلاد “فردريك بانتنغ” الذي شارك “تشارلز بيست” في اكتشاف مادة الأنسولين عام 1922، وهي المادة الضرورية لبقاء الكثيرين من مرضى السكري على قيد الحياة.

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