“عبدالجليل” يلتقي “بيكر” في تونس

خلال زيارته لتونس، قابل وزير التعليم في حكومة الوفاق عثمان عبد الجليل بلقاء القائمة بالأعمال -المؤقتة- بالسفارة الأمريكية “ناتالي بيكر” وبحث معها سبل دعم بلادها الإصلاحات في قطاع التعليم الليبي

اللقاء جرى في مقر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالعاصمة التونسية، وتركز اللقاء على مناقشة موضوعات مثل توسيع نطاق تدريب وتطوير المعلمين إضافة إلى تعليم اللغة الإنجليزية، وتحسين الموارد المدرسية، تمكين المرأة، وتقديم المشورة للطلاب المهتمين بالفرص التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب صفحة وزارة التعليم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي

