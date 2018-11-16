“عبدالجليل” يلتقي “بيكر” في تونس

اللقاء جرى في مقر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالعاصمة التونسية، وتركز اللقاء على مناقشة موضوعات مثل توسيع نطاق تدريب وتطوير المعلمين

إضافة إلى تعليم اللغة الإنجليزية، وتحسين الموارد المدرسية، تمكين المرأة، وتقديم المشورة للطلاب المهتمين بالفرص التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب صفحة وزارة التعليم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي