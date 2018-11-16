المريمي: عقيلة أكد على 3 نقاط في باليرمو والسراج والمشري انسحبا من الاجتماع

ي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي إن المستشار عقيله صالح أكد على 3 نقاط في اجتماعات باليرمو الرسمية، مشيراً إلى أن رئيسي المجلس الرئاسي فائز السراج ومجلس الدولة خالد المشري انسحبا من الاجتماع.

ونقل المريمي عن المستشار عقيله صالح تأكيده على «عدم التدخل في الشأن الليبي الداخلي رغم أننا نقبل الإعانة والاستعانة التى تؤدي إلى استقرار البلاد والخروج من النفق المظلم الذي نمر به حسب الأعراف الدولية المعمول بها في مساعدة الشعوب أثناء مرورها بقضايا تؤدي إلى عدم استقرارها».

وتأكيد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على «الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وحث مجلس النواب لاتخاذ القواعد الدستورية والقانونية لإجراء العملية الانتخابية في أسرع وقت وهي مطلب شعبي ومن كل الأطراف الليبية» بالإضافة إلى «التوزيع العادل لعائدات الثروة على كل الليبيين».

كما أكد المستشار عقيله صالح على «الإفراج عن المساجين في كل السجون الليبية خاصة الأبرياء والذين انتهت التحقيقات معهم وأيضًا الذين انتهت مدة عقوبتهم وكذلك احترام أحكام القضاء الليبي التى صدرت والتى سوف تصدر».

انسحاب السراج والمشري

ولفت المريمي إلى أن «رئيس وزراء ايطاليا خلال اجتماعه بالوفود الليبية طلب من وفد القيادة العامة للجيش الليبي أن يخرج من الاجتماع وعندها اعترض المستشار عقيله صالح على ذلك وهدد بالانسحاب من الاجتماع وعندها وافق رئيس مجلس الوزراء الإيطالي على بقاء وفد القيادة العامة الذي عندما ألقى كلمته انسحب السراج والمشري من الاجتماع».

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة الوسط