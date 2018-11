المتوسط:

وافق مجلس على فرض عقوبات بحق قائد المليشيا المدعو صلاح بادي

وأكد وزير شؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت،” يسرني الإعلان بأن بريطانيا، بالعمل مع الولايات المتحدة و فرنسا، استطاعت تأمين موافقة مجلس الأمن على فرض عقوبات على قائد الميليشيا صلاح بادي.

وأكمل أليستر بيرت،” إننا لن نتوانى عن محاسبة الساعين إلى تقويض استقرار وأمن ليبيا”.

