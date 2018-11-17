طبرق تستعد للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

يستعد أهالي مدينة طبرق للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والذي سوف يوافق يوم الثلاثاء المقبل.

وتقوم اللجنة المكلفة بتنظيم الاحتفال بتزيين الشوارع والطرقات العامة ومسجد الملك إدريس السنوسي الذي يوجد بساحة الشهداء وسط المدينة حيث مكان الإحتفالية.

ويخرج الأطفال خلال هذه المناسبة مع ذويهم يحملون القناديل والمصابيح الملونة بأشكالها المختلفة، ويردد الكبار والصغار قصائد وأهازيج مدح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة وأصحابه الميامين، مارين بشوارع المدينة وسط فرحة كبيرة من الأهالي.

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