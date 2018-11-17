اخبار ليبيا الان

مهرجان درنة الزاهرة المسرحي

تم النشر منذُ 2 ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وسيكون أول عرض بعنوان “المركب” لفرقة أجيال المسرح-البيضاء، للفنان عزالدين الدويلي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك