مهرجان الزنتان “الأصالة تصنع السلام”

انتهت فعاليات مهرجان الزنتان الثقافي السياحي في دورته السادسة، والذي استمر ليومين، تحت شعار “الأصالة تصنع السلام” في أجواء رائعة بعيدا عن الحروب والنزاعات وأوضاع البلاد غير المستقرة

وإضافة إلى الأهالي، حضر المهرجان الكثير من خارج المدينة، والفنانين والأدباء والشخصيات الرسمية من بينهم حسن اونيس وزير ثقافة الوفاق الذي قال عبر حسابه الشخصي في فيسبوك: “عدت بحضور مهرجان الزنتان الثقافي السياحي في دورته السادسة والذي نلنا فيها استقبال رائع من أعيان المدينة وحسن الترحيب والضيافة والكرم.. هذا المهرجان يأتي ترسيخاً للتراث والأصالة وقمت على هامش المهرجان بزيارة عدد من مراكز ومعالم التراث الشعبي التي تّعبر عن حياة وحضارة الأجداد كما تبرز قصة الروعة في أن نحافظ على التراث الذي صنع به أجدادنا التاريخ الماضي والحاضر” وتضمن المهرجان عروض الفروسية الشعبية وأمسيات شعرية بمشاركة شعراء من تونس والجزائر، بالإضافة إلى المعارض المتعددة للمقتنيات التراثية والحرف اليدوية، ومعرض للفنون التشكلية.

