مهرجان الزنتان “الأصالة تصنع السلام”

وإضافة إلى الأهالي، حضر المهرجان الكثير من خارج المدينة، والفنانين والأدباء والشخصيات الرسمية من بينهم حسن اونيس وزير ثقافة الوفاق الذي قال عبر حسابه الشخصي في فيسبوك:

“عدت بحضور مهرجان الزنتان الثقافي السياحي في دورته السادسة والذي نلنا فيها استقبال رائع من أعيان المدينة وحسن الترحيب والضيافة والكرم.. هذا المهرجان يأتي ترسيخاً للتراث والأصالة وقمت على هامش المهرجان بزيارة عدد من مراكز ومعالم التراث الشعبي التي تّعبر عن حياة وحضارة الأجداد كما تبرز قصة الروعة في أن نحافظ على التراث الذي صنع به أجدادنا التاريخ الماضي والحاضر”