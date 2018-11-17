ما لا تعرفه عن صلاح بادي!

هو صلاح الدين عمر بشير بادي ( المعروف بـ صلاح بادي ) من مواليد 23 مايو 1957 بمدينة مصراتة.

المؤهل العلمي:حاصب بكالوريوس علوم جوية عسكرية في العام 1980 في تخصص طيار مقاتل ،وعمل مدرسا بأكاديمية الدراسات الجوية وضابط عمليات بالسلاح الجوي.

يقول أنه بادر بتقديم استقالته عام 1987 وقبلت عام 1992 وأنه معارض سابق للنظام تم وضع اسمه من ضمن لائحة الممنوعين من السفر.

تم محاكمته عام 2007 بتهمة التحريض والانقلاب على النظام.

تم تكليفه بقيادة العمليات العسكرية للمتمردين ضد النظام السابق بداية من 1 مارس 2011 وشغل مهمة عضو بالمجلس العسكري مصراتة ،وتم تكليفه بإمرة المحور الجنوبي بمصراتة.

ظهر في فيديو لقناة « النبأ » الإخوانية أن بادي هو من قام بالإشراف على دفن الزعيم الراحل معمر القذافي ونجله المعتصم ورفيقه أبوبكر يونس جابر في مكان مجهول يرجح أن يكون ما يسمى بفندق جنات

بعد الإطاحة بالنظام ، دخل معترك السياسة، وفاز بمقعد في الانتخابات البرلمانية في يونيو 2012.

سطع اسم صلاح بادي في المشهد الليبي قبيل انعقاد مجلس النواب الليبي المنتخب في مدينة طبرق الساحلية، حيث قاد بادي عملية عسكرية أطلق عليها اسم “فجر ليبيا“، في 13 يوليو 2014، بهدف السيطرة على مطار طرابلس، وكانت هذه العملية بمثابة الإعلان عن تأسيس فجر ليبيا المتطرفة، ويذكر الليبيون إنه أشرف بنفسه على حرق مطار طرابلس العالمي وخزانات النفط القريبة منه

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