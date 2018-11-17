باره يصف هؤلاءالنواب بـ جبهة الرفض

وصف أستاذ القانون في جامعة طرابلس، محمد باره، أعضاء مجلس النواب عن برقة بأنهم “نواب جبهة الرفض”.

وقال باره، في تدوينة نشرها بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “جبهة الرفض نواب برقة رفضوا الاتفاق السياسي رفضوا مشروع الدستور رفضوا الاستفتاء على مشروع الدستور، رفض رفض. ماذا يريدون، يريدون خليفة حفتر، يبقى معرفة كيف يمكن أن نضعه رئيس دولة دون وجود دستور يحدد صلاحياته ومدته، ونعرف مؤهلاته للرئاسة الاقتصادية والسياسية ومنهج عمله وخطته ولا يمكن القبول به دون اختياره بانتخابات حرة شفافة حقيقية، إذا كان هدفهم هو استقلال برقة، فينبغي أن يتحلوا بالصراحة ويطالبوا بإجراء استفتاء شعبي على ذلك، أن تبقى ليبيا في هذا الوضع السياسي الفاسد نهب في الداخل وفساد في الخارج، فهذا غير معقول، عموما ماذا يريدون أظن أن الشعب جاهز لكن فقط يكون طلبهم بطريقة دستورية”.

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