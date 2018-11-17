العباني: على الجميع انتشال ليبيا من الضياع

أكد عضو مجلس النواب المستقيل محمد العباني، أن مسؤولية انتشال ليبيا الوطن من الضياع هي مسؤولية الجميع.

وقال العباني، في تدوينة نشرها بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “الانتخابات، أسلوب ديمقراطي لتفعيل اﻹرادة الجمعية في اﻹختيار الشعبي، جهود كبيرة ومؤتمرات دولية تعقد ﻷجلها، وجهود أخرى موازية لتأجيلها وإحباطها حتى تستمر قوى الأمر الواقع في التمترس واغتصاب مراكز الحكم، ولتزيد من معاناة المواطن وعذاباته، فإلى متى تستمر هذه الهرطقة وهذه اﻹحتفالات من باريس إلى باليرمو، فإذا كان هم هؤلاء عقد انتخابات حقا، فلما لا يبادر الثني رئيس وزراء الحكومة المؤقتة والسراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني باﻹلتقاء باعتبارهما رئيسا السلطة التنفيذية، ليضعا مشروع قانون الانتخابات، ويتقدما به إلى مجلس النواب ومجلس الدولة لاستصداره، وهل هاذين المجلسان سوف يمتنعا عن إصدار هكذا قانون، لإخراج البلاد من النفق السياسي المظلم، فإذا امتنعا فما على من يعنيهم الأمر (الشعب) إلا الخروج على هذه اﻷجسام التي سببت في هذا التردي وهذا الانهيار، ليبيا وطن للجميع ويجب على الجميع انتشاله من الضياع”.

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