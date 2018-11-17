الكشف عن جريمة قتل في المرج راح ضحيتها مواطن مصري

قال مكتب الإعلام في البحث الجنائي بمدينة المرج أن فرقه تمكنت من الكشف عن جريمة قتل راح ضحيته مواطن يحمل الجنسية المصرية بعد خلاف مع زملائه في العمل.

وأضاف القسم في بلاغ له أن العملية تمت بعد الإبلاغ عن فقدان الشخص المذكور من قبل شخص ليبي يشتغل لديه المواطن المصري المقتول، فتمت عمليات البحث وجمع المعلومات التي كشفت عن جريمة خطيرة من داخل بئر للصرف الصحي في الورشة التي يشتغل فيها المفقود.

وأشار البلاغ إلى أنه تم إيقاف ثلاثة أشخاص أحدهما اعترف بارتكاب الجريمة في حين مازالت الأبحاث جارية لمعرفة أكثر تفاصيل.

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