نجاة “فرقة رحّالة” في الصحراء الليبية

تعرض الفريق الليبي للمغامرة والاستكشاف LTTA إلى محاولة سطح مسلح في عمق الصحراء في وادي “امينانيغ” بمنطقة “تادرارت أكاكوس” أثناء قيامهم برحلاتهم الاعتيادية

وقال المصور والصحفي، طه كريوي، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه تم التأكد من مصدر موثوق عدم وجود أي حالات خطف كما أشيع، مضيفا أنهم تعرضوا لسرقة 4 سيارات من مجموعة مسلحة قوامها 8 أفراد مسلحين، بواقع سيارتين لشركة القلعة وسيارة للشرطة السياحية والأخيرة تابعة لمديرية أمن غات كما طمأن كريوي أن جميع الرحالة وأعضاء الفريق والمصورين بخير وعددهم 27، ولا وجود لأي حالات خطف، عكس ما تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وتنشط في الآونة الأخيرة حالات الخطف المتكرر في الجنوب وخصوصا في الصحراء، حيث تنشط جماعات خارجة عن القانون بعضها محلية وأخرى من دول حدودية وتمتهن هذه العصابات الخطف والحرابة والسرقة

