صالح يكشف تفاصيل واقعة كاد ينسحب لأجلها من باليرمو

ليبيا – كشف رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب عن فحوى مشاركته وإجتماعاته بمؤتمر باليرمو حيث تناولت عدم التدخل في الشأن الليبي الداخلي رغم قبول الإعانة والاستعانة التى تؤدي الى إستقرار البلاد والخروج من النفق المظلم الذي تمر به حسب الاعراف الدولية المعمول بها في مساعدة الشعوب اثناء مرورها بقضايا تؤدي الى عدم استقرارها .

وبحسب مستشاره الإعلامي فتحي المريمي الذي تحدث لـ المرصد صباح السبت ، فقد تطرق صالح لمسألة الدعوة الى الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية وحث مجلس النواب لإتخاذ القواعد الدستورية والقانونية لإجراء العملية الإنتخابية في أسرع وقت وهي مطلب شعبي ومن كل الأطراف الليبية كما تناولت التوزيع العادل لعائدات الثروة الليبية على كل الليبيين .

كما تناولت كلمته الإفراج عن المساجين في كل السجون الليبية خاصة الأبرياء أو الذين إنتهت التحقيقات معهم وأيضاً الذين انتهت مدة عقوبتهم وكذلك إحترام أحكام القضاء الليبي التى صدرت والتى سوف تصدر وأضاف : ” عقد صالح عدة إجتماعات تتعلق بالشأن الليبي في عدة مجالات منها مع رئيس وزراء ايطاليا ووكيل وزارة الخارجية الروسية وممثل الحكومة الالمانية والمبعوث الاممي لدى ليبيا غسان سلامة “.

وأضاف : ” كما أن المستشار عقيلة صالح في إجتماعه مع سلامة أبدى له إستنكاره لما ورد في إحاطته التى قدمها المدة القليلة الماضية والتى كان مجحفاً فيها لما ورد عن مجلس النواب وكذلك تم التطرق إلى المؤتمر الوطني الجامع والمصالحة الوطنية وحول تشكيل المجلس الرئاسي الجديد والذي أبدى سلامة عدم ممانعته فيما يتخذه مجلس النواب والدولة من إتفاقات وإجراءات حول تشكيل المجلس الرئاسي ” .

وتابع :” الجدير ذكره أيضاً إنه عند إجتماع رئيس وزراء إيطاليا بالوفود الليبية طُلب من وفد القيادة العامة للجيش الليبي أن يخرج من الإجتماع ، إعترض المستشار عقيلة صالح على ذلك وقال في حالة خروج الوفد سأنسحب ووافق كونتي على بقاء الوفد ولكن عند إلقاء وفد القيادة كلمته إنسحب السراج والمشري واثناء هذا الاجتماع لم يرد صالح على كلمة السراج حيث بَرر وعلل ذلك بأن مجلس النواب لم يمنح الثقة للمجلس الرئاسي ولا لحكومته وبالتالي مخالف للدستور الليبي وللاتفاق السياسي ايضا ” .

وعزا رئيس مجلس النواب هذا الموقف بسبب مسؤوليته على صيانة الدستور والذي ااقسمت على احترامه ولذلك لا اعتبره رئيسا للوزراء ولا اتحدث معه بهذه الصفة ولكن اتحدث معه واحترمه كمواطن الليبي كما ان بعض من وسائل الاعلام تناولت وقائع مؤتمر باليرمو بشكل خاطيء والمعلومات معظمها ليس دقيقا وغير صحيح وذلك على قوله .

المرصد – متابعات

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