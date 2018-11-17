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93 مهاجرا يعتصمون بسفينة منذ 5 أيام ويرفضون النزول بميناء مصراتة الليبي

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

لا يزال 93 مهاجرا يرفضون النزول في ميناء مصراتة غرب طرابلس. وكان هؤلاء الذين تم إنقاذهم الخميس الأخير في عرض البحر من قبل إحدى السفن، ووصلوا السبت ميناء مصراتة، يعتقدون أنه سيتم إيصالهم إلى إيطاليا، إلا أن هذه السفينة عادت بهم إلى ليبيا. وقال أحدهم في تصريح لمهاجر نيوز: “نفضل الموت على النزول في ليبيا”.

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عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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