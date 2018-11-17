93 مهاجرا يعتصمون بسفينة منذ 5 أيام ويرفضون النزول بميناء مصراتة الليبي

لا يزال 93 مهاجرا يرفضون النزول في ميناء مصراتة غرب طرابلس. وكان هؤلاء الذين تم إنقاذهم الخميس الأخير في عرض البحر من قبل إحدى السفن، ووصلوا السبت ميناء مصراتة، يعتقدون أنه سيتم إيصالهم إلى إيطاليا، إلا أن هذه السفينة عادت بهم إلى ليبيا. وقال أحدهم في تصريح لمهاجر نيوز: “نفضل الموت على النزول في ليبيا”.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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