بعد الضرب المُبرح لممرضات في بنغازي.. الصحة العالمية تدعو لوقف الاعتداءات

أظهرت بيانات صادرة عن منظمة الصحة العالمية في ليبيا، عن قيام مجموعة مسلحة بمهاجمة مستشفى في بنغازي.

حيث قالت المنظمة عبر موقعها الرسمي”

“لقد قام المسلحون بضرب ثلاث ممرضات واثنين من حراس الأمن وسرقت معدات قيمة من المستشفى، أدى هذا الحادث إلى تعليق كامل للعمليات بالمستشفى، مع العلم بأن هذا هو مستشفى المسالك البولية الوحيد المتخصص في شرق وجنوب الشرقي لليبيا ويؤدي إغلاقه إلى تعريض حياة عدد كبير من السكان للخطر”.

وكشفت المنظمة، أن هناك تزايد في أعداد الهجمات على المرافق الصحية والعاملين الطبيين في جميع أنحاء ليبيا، مشيرةً إلى أن العاملين الصحيين يعملون في أوضاع صعبة ويواجهون الترهيب والمضايقة ومحاولات الاغتيال بينما ينقذون أرواح الآلاف الذين يكون وصولهم إلى خدمات الرعاية الصحية محدودًا حسب قولها.

هذا وجددت منظمة الصحة العالمية، تذكيرها لجميع الأطراف بأن الاعتداءات على العاملين الصحيين والمرافق والمرضى هي انتهاك للقانون الإنساني الدولي، داعية جميع الأطراف إلى احترام حرمة الرعاية الصحية.

